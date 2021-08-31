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Спортсмен из Украины объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде

Анастасия Волоснова

Спорт
Спортсмен из Украины объяснил отказ от фото с россиянами на Паралимпиаде
Фото: Zuma\TASS

Украинец Игорь Цветов, который завоевал серебро в соревнованиях по бегу на дистанции 100 метров на Паралимпиаде в Токио, объяснил, почему не стал фотографироваться с россиянами во время церемонии награждения. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Спортсмен признался, что, отказавшись делать традиционные снимок с другими призерами, он показал уважение к своей стране.

— Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце, — написал Цветов.

При этом в пресс-службе Международного паралимпийского комитета сообщили, что у российских спортсменов не было масок, поэтому Цветов имел право не присоединяться к ним на пьедестале.

В данных соревнованиях на Паралимпиаде россиянин Дмитрий Сафронов выиграл золото, а россиянин Артем Калашян занял третье место, пишет Nation news.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.

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