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Выставка «И из пепла ты восстала неизменною» откроется в Бородинской панораме

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «И из пепла ты восстала неизменною» откроется в Бородинской панораме
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей-панорама «Бородинская битва» представляет выставку «И из пепла ты восстала неизменною», где собраны изображения Москвы второй четверти XIX столетия.

Символично, что в возрождении Москвы после пожара 1812 года решающую роль сыграли два военачальника: генерал от кавалерии граф Александр Петрович Тормасов и генерал от кавалерии князь Дмитрий Владимирович Голицын. Первый направил основные усилия на скорейшую постройку домов для горожан и обустройство главных площадей Первопрестольной. Со вторым Москва превратилась в крупный промышленный центр.

На литографиях издательского дома Джузеппе Дациаро запечатлен облик Москвы, восстановленной после пожара 1812 года — Красная площадь и Кремль, Гостиный Двор и торговые ряды, Тверской бульвар и Театральная площадь. Среди экспонатов выставки — уникальные инструменты, которые применялись в градостроительстве начала XIX века.

Посетители увидят фрагменты декоративной отделки комнат и предметы быта типичного купеческого особняка 1830–1840-х годов: чайный сервиз, настольные часы, дорожное бюро, письменный прибор.

Выставка открыта с 2 сентября по 30 января 2022 года, сообщается на сайте панорамы.

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