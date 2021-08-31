Программа «Сергей Довлатов: Смешно о грустном» пройдет в «Москино»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сеть кинотеатров «Москино» с 3 по 10 сентября приглашает зрителей на программу «Сергей Довлатов: Смешно о грустном», посвященную 80-летию со дня рождения советского классика. Показы пройдут в кинотеатрах «Юность» и «Салют».

Посетители увидят три фильма по произведениям писателя, который как никто другой умел меланхолично смеяться над абсурдом быта — черно-белое ретро «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина, «Заповедник» Анны Матисон, действие которого перенесено в наши дни, и биографический «Довлатов» Алексея Германа — младшего, получивший «Серебряного медведя» в Берлине.

В пятницу, 3 сентября, можно посмотреть фильм «Конец прекрасной эпохи». Ностальгическая и меланхоличная ретро-драма по мотивам повести «Компромисс», стилизованная под кино «оттепели» и полная чудесных актерских работ — от Сергея Гармаша и Светланы Ходченковой до исполнителя главной роли Ивана Колесникова.

Фильм «Заповедник» представит режиссер Анна Матисон. Рок-музыкант (Сергей Безруков) ищет спасение от творческого кризиса на дне бутылки. Совершенно случайно он попадает в заповедник «Михайловское» и решает поработать там экскурсоводом. В картине также снялись Анна Михалкова, Гоша Куценко, Леонид Агутин и Полина Гагарина.

В ленте «Довлатов» главную роль исполнил сербский актер Милан Марич, а Бродским на экране уже не в первый раз стал Артур Бесчастный, игравший поэта в сериале про шестидесятников «Таинственная страсть». Права на прокат фильма купила стриминг-платформа Netflix.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте «Москино».