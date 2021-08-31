Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Холод начала октября»: москвичей предупредили о резком наступлении осени

Юлия Евграфова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМПогода в Москве
Общество
«Холод начала октября»: москвичей предупредили о резком наступлении осени
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Последний день лета порадует москвичей по-июльски теплой погодой. Днем воздух в столице прогреется до плюс 24–26 градусов, в Подмосковье ожидается до 22–27. Уже с 1 сентября погода начнет меняться в худшую сторону, а к концу недели жителей столицы ожидает ощутимый холод. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— С 1 сентября будет такой климатический рубикон между уходящим летом и наступающей метеорологической осенью. Завтра ожидаются дожди, будет ветрено, днем — плюс 18–22 градуса. А через два дня мы проснемся в настоящей осени. Температурный фон начнет стремительно понижаться. 2 сентября ночью 9–11 градусов, днем 12–14 и тоже дожди. 3 сентября ненадолго распогодится, но от похолодания это не спасет. Ночью уже 4–6 градусов всего, днем 13–15 в Москве, — сказал синоптик.

По словам Тишковца, к выходным ночные показатели опустятся до 4–9 градусов. Днем в конце текущей недели ожидается не выше 12 градусов, кратковременные дожди. Как уточнил собеседник «ВМ», такая погода больше характерна не для сентября, это «холод начала октября». Так что за несколько дней москвичи станут свидетелями того, как произойдет стремительная смена климатических сезонов, заключил специалист.

Читайте также:
ПогодаОсеньЕвгений Тишковец
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте