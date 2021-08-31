«Холод начала октября»: москвичей предупредили о резком наступлении осени

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Последний день лета порадует москвичей по-июльски теплой погодой. Днем воздух в столице прогреется до плюс 24–26 градусов, в Подмосковье ожидается до 22–27. Уже с 1 сентября погода начнет меняться в худшую сторону, а к концу недели жителей столицы ожидает ощутимый холод. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— С 1 сентября будет такой климатический рубикон между уходящим летом и наступающей метеорологической осенью. Завтра ожидаются дожди, будет ветрено, днем — плюс 18–22 градуса. А через два дня мы проснемся в настоящей осени. Температурный фон начнет стремительно понижаться. 2 сентября ночью 9–11 градусов, днем 12–14 и тоже дожди. 3 сентября ненадолго распогодится, но от похолодания это не спасет. Ночью уже 4–6 градусов всего, днем 13–15 в Москве, — сказал синоптик.

По словам Тишковца, к выходным ночные показатели опустятся до 4–9 градусов. Днем в конце текущей недели ожидается не выше 12 градусов, кратковременные дожди. Как уточнил собеседник «ВМ», такая погода больше характерна не для сентября, это «холод начала октября». Так что за несколько дней москвичи станут свидетелями того, как произойдет стремительная смена климатических сезонов, заключил специалист.