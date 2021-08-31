Андрей Бочкарев: Тоннель на пересечении Юго-Восточной хорды и МКАД готов на 30 процентов

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Тоннель под Московской кольцевой автодорогой (МКАД), строящийся в рамках участка Юго-Восточной хорды в Новой Москве, готов примерно на треть. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе продолжаются работы по сооружению защитного экрана тоннеля, который готов почти наполовину. Общая строительная готовность тоннеля, длина которого составляет более ста метров, оценивается в 30 процентов, — рассказал заммэра.

Он отметил, что на закрытую часть приходятся 64,8 метра тоннеля, а остальные пройдут по открытым сверху рамповым участкам.

— Необходимость сооружения защитного экрана обусловлена закрытым способом строительства тоннеля под 32-м километром МКАД. Его применение позволит не ограничивать движение по Московской кольцевой автодороге, — уточнил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на десятом участке Юго-Восточной хорды параллельно строят другие искусственные сооружения.

Так, на участке идут работы по строительству эстакадного съезда с МКАД на ЮВХ в сторону области, надземного пешеходного перехода через МКАД и путепровода через Варшавское шоссе и Курское направление МЖД.

Открытие Юго-Восточной хорды разгрузит прилегающие магистрали и заметно улучшит транспортное обслуживание жителей юга и юго-востока столицы, а также Новой Москвы.