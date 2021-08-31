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Сергей Собянин поздравил с юбилеем режиссера Алексея Учителя

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин поздравил с юбилеем режиссера Алексея Учителя
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России, режиссер Алексея Учителя, который 31 августа отмечает 70-летие.

Глава города назвал Учителя режиссером большого таланта, который внес яркий вклад в развитие отечественного искусства.

— Ваши художественные и документальные фильмы вызывают интерес миллионов зрителей, приумножают славные традиции нашего кино, являются крупным событием культурной и общественной жизни, — говорится в поздравительной телеграмме мэра.

Сергей Собянин пожелал режиссеру, чтобы поддержка поклонников и близких вдохновляла его на новое творчество.

Алексей Учитель родился в Ленинграде в 1951 году. В 1975 году окончил ВГИК. Является основателем киностудии «Рок». Наибольшую известность принесли режиссеру фильмы «Дневник его жены», «Космос как предчувствие», «Цой»и другие.

Алексей Учитель является народным артистом России, удостоен орденов Дружбы и Почета.

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