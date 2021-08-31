Андрей Бочкарев: 120 домов по реновации прошли проверку качества строительства с начала года

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Специалисты провели порядка 350 проверок в 120 домах, строящихся по программе реновации, с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Контроль качества работ в домах по реновации — важная и неотъемлемая часть процесса строительства. Проверки проводятся специалистами на всех этапах возведения объектов. В этом году эксперты провели около 350 проверок в 120 домах по программе реновации, — рассказал заммэра.

Он отметил, что специалисты Мосгосстройнадзора составляют программу проверок после того, как застройщик известит о начале строительства. Контроль ведется на всех его этапах до ввода объекта в эксплуатацию.

— Помимо самого здания, инспекторы также проверяют территорию вокруг новостройки — качество асфальтового полотна, бордюров, грунта. Если находят нарушения, застройщик получает предписание с указанием, что именно он должен устранить, в какой срок, — добавил глава строительного комплекса.

Президент НИУ МГСУ, председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко отметил важность надзора за возводимыми по программе реновации домами, так как от соблюдения всех требований зависят безопасность и комфорт жителей.

По его словам, новостройки проверяют на соответствие требованиям к отделке, стандартам благоустройства и безбарьерной среды. Теличенко уточнил, что в целом все стандарты выполняются.