Пловчиха Буткова принесла сборной России серебро на Паралимпиаде в Токио

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Пловчиха Наталия Буткова заняла второе место на соревнованиях на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 50 метров брассом. Соревнования в классе SB3 прошли во вторник, 31 августа.

Россиянка преодолела дистанцию за 1.00,54 минуты. Первое место заняла спортсменка из Бразилии Марта Фернандес, третье — мексиканка Нели Миранда. Буткова принесла российской сборной серебряную медаль, пишет Nation news.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.