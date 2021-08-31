Дни открытых дверей пройдут в экоцентрах Москвы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосприрода с 1 по 5 сентября приглашает взрослых и детей на природные территории и в экоцентры, где можно познакомиться с различными эколого-просветительскими программами, среди которых тематические кружки, мастер-классы, лекции, игры и викторины.

В День знаний старт эконеделе даст День открытых дверей в экоцентре «Экошкола Кусково». Посетителям расскажут о кружках и проведут мастер-класс по рукоделию «Куклы».

На следующий день, 2 сентября, День открытых дверей пройдет в экоцентре «Конный двор». Гости экоцентра смогут узнать о кружках и принять участие в интерактивном мероприятии.

3 сентября на день открытых дверей москвичей зовут Дирекция природных территорий «Кузьминки-Люблино» и экоцентр «Цветоводство». В последнем пройдет флористический мастер-класс «Сад на ладони», где участников научат создавать цветочную экспозицию в небольшом флорариуме.

В субботу, 4 сентября, свои двери для посетителей раскроют экоцентр «Царская пасека», клуба любителей природы «Зеленая планета» в экоклассе в Куркино, экоцентры «Скворечник» и «Битцевский лес», а также кружок «Дендрик» в Дирекции природных территорий «Царицыно».

Завершат экомарафон 5 сентября экоцентры «Пчеловодство», «Лесная сказка» и «Битцевский лес».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.