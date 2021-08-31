Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дни открытых дверей пройдут в экоцентрах Москвы

Ольга Маркова

Развлечения
Дни открытых дверей пройдут в экоцентрах Москвы
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосприрода с 1 по 5 сентября приглашает взрослых и детей на природные территории и в экоцентры, где можно познакомиться с различными эколого-просветительскими программами, среди которых тематические кружки, мастер-классы, лекции, игры и викторины.

В День знаний старт эконеделе даст День открытых дверей в экоцентре «Экошкола Кусково». Посетителям расскажут о кружках и проведут мастер-класс по рукоделию «Куклы».

На следующий день, 2 сентября, День открытых дверей пройдет в экоцентре «Конный двор». Гости экоцентра смогут узнать о кружках и принять участие в интерактивном мероприятии.

3 сентября на день открытых дверей москвичей зовут Дирекция природных территорий «Кузьминки-Люблино» и экоцентр «Цветоводство». В последнем пройдет флористический мастер-класс «Сад на ладони», где участников научат создавать цветочную экспозицию в небольшом флорариуме.

В субботу, 4 сентября, свои двери для посетителей раскроют экоцентр «Царская пасека», клуба любителей природы «Зеленая планета» в экоклассе в Куркино, экоцентры «Скворечник» и «Битцевский лес», а также кружок «Дендрик» в Дирекции природных территорий «Царицыно».

Завершат экомарафон 5 сентября экоцентры «Пчеловодство», «Лесная сказка» и «Битцевский лес».

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

Читайте также:
мастер‑классытематическая лекцияМосприрода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте