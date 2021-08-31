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Московским школьникам и студентам рассказали, какие услуги они могут получить в офисах «Мои документы»

Юлия Брагина

Общество
Московским школьникам и студентам рассказали, какие услуги они могут получить в офисах «Мои документы»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В преддвериях Дня знаний в центрах госуслуг «Мои документы» рассказали, какие услуги студенты и школьники могут получить в их офисах и пригласили на праздничные мероприятия.

Так, 1 сентября в аккаунте центров госуслуг в Instagram состоится викторина «Как хорошо вы помните школу?». 2 сентября в Дворце госуслуг на ВДНХ пройдет мастер-класс по блогингу «Как рассказать про себя в социальных сетях и стать популярным в TikTok», где московские SMM-cпециалисты объяснят, как рассказывать истории и писать для большой аудитории. Там же 1 и 2 сентября в 13:00 можно будет научиться делать органайзер для ручек.

В центрах госуслуг студенты могут получить социальную карту москвича, которая дает право на льготный проезд и другие скидки, может использоваться для банковских операций и записи к врачу. Для этого предварительно нужно заполнить заявление на сайте mos.ru и получить там специальное уведомление (иностранцы и студенты негосударственных вузов заполняют документы очно), а послевыбрать офис, в который прийти за получением карты с паспортом. Иногородние студенты совместно с собственниками жилого помещения могут обратиться в центры в районе своего проживания, чтобы получить регистрацию в столице.

14-летние школьники могут получить своей первый паспорт в торжественной обстановке. Пока такой услугой воспользовались всего 265 человек, но сеть центров с этой услугой расширяется — теперь получить паспорт в праздничной атмосфере можно во флагманских офисах и Дворце на ВДНХ. В них для школьников также работают специальные выставки, а в последнем — музей истории госслужбы. Также во Дворце на ВДНХ для 6-9 классов проходит проект «День в музее», в рамках которого один школьные уроки проходят в этом историческом месте.

Центры «Мои документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ, которые работают с расширенным спектром обращений, а в некоторых случаях быстрее оформляют документы — с 10:00 до 22:00.

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