Эксперт объяснил, станет ли шаманизм официальной религией в России

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Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол направил президенту страны обращение с просьбой придать шаманизму статус одной из религий в России.

Александр Дворкин, профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, может ли шаманизм быть официальной религией в России.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Станет ли шаманизм религией в России

— Нет обширного сообщества и распространения шаманизма. Традиционного шаманизма у нас в стране не осталось. Люди интересуются выстраиванием отношений с духами. Это племенная религия, поэтому шаманом нельзя стать. Есть шаман один на племя. Когда шаман умирает, он передает свой дух в одного из своих учеников. Советская власть проехалась катком, в том числе, и по шаманизму. Где-то единичные случаи, возможно, есть, но все нынешние шаманы — самозванцы, — считает эксперт.

Александр Дворкин заявляет, что шаманизм отходит, а то, что мы наблюдаем сейчас — совсем другая религия.

— Шаманизм отходит. И есть нео-шаманизм, но это современное изобретение, которое к исконному не имеет никакого отношения. Это реклама и привлечение новых адептов. Это такие постмодернистские игры.

В обращении подчеркивается, что шаманизм является одной и старейших религий и сопровождает человечество на протяжении его тысячелетней истории. В России он фактически не признан, хотя большое число людей исповедуют его.