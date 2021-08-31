Олег Леонов: Москвичи получили первые браслеты безопасности

Фото: Александр Иванов

Куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов объявил, что в Москве начали раздавать 20 000 браслетов безопасности, которые помогут в поиске пропавших людей. Первыми браслеты получили подопечные фонда «Артист» — советские актеры театра и кино. Браслеты распространяются Центром поиска пропавших людей.

— Ежегодно в больших городах России пропадают десятки тысяч человек. Тысячи из них не находят никогда. Пропавшие не сообщают достоверных адекватных сведений о себе, если у них обостряется заболевание или они находятся в стрессовом состоянии. Результат — еще один неизвестный, которого не могут найти ни родственники, ни добровольцы. Браслет безопасности «Амулет» позволит спасти очень многих, — подчеркнул Леонов.

20 000 ярких, не требующих подзарядки браслетов с NFC-технологией, москвичи уже заказали на сайте brasletamulet.org.

С помощью смартфона можно записать и считать с браслета важнейшие сведения о человеке и контакты его близких. Повсеместное внедрение нового гаджета позволит ежегодно спасать тысячи тех, кто не справился со стрессом и бешеным ритмом, сопровождающим каждый день в большом городе. Олег Леонов отметил, что, прежде всего, браслет нужен людям из групп риска, это — пожилые, люди с ментальными расстройствами и дети.

— Пожилые люди нуждаются в особом отношении, уходе, защите. Браслет безопасности — один из способов, позволяющих нам быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города, — сказала учредитель фонда «Артист», актриса Мария Миронова.