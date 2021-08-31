Microsoft назвала дату выхода операционной системы Windows 11

Фото: Twitter/Windows

Новая операционная система Windows 11 станет доступна с 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Microsoft во вторник, 31 августа.

— Сегодня мы рады объявить, что Windows 11 станет доступна 5 октября. В этот день бесплатное объявление до Windows 11 начнет появляться на совместимых компьютерах с Windows 10, — говорится на сайте корпорации.

Microsoft представила Windows 11 в четверг, 24 июня. Обновление до нее будет бесплатным для пользователей предыдущей версии.

Разработчики существенно изменили интерфейс системы. Кнопка «Пуск» оказалась в центре панели задач вместе с иконками приложений, они получили закругленные углы и новую анимацию.

Компания уверяет, что это самая защищенная ОС семейства и что она работает быстрее предыдущей в большинстве задач. Для работы новой ОС потребуется не менее четырех гигабайт оперативной памяти, также необходима видеокарта с поддержкой DirectX 12.

Последняя версия Windows выходила в 2015 году. 21 июня на фоне новостей об анонсе системы капитализация Microsoft впервые превысила отметку в два триллиона долларов.