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Врач назвала витамины, которые нужны школьникам осенью

Марина Найденкова

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Общество
Врач назвала витамины, которые нужны школьникам осенью
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В начале учебного года крайне важно поддерживать здоровье ребенка, который погружается в новую среду. Рацион школьника должен быть полноценным и включать ряд витаминов и минералов, которые необходимы для нормального роста и развития. Среди них — железо, марганец, медь, а также витамины А, С, Е, D3. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказала офтальмолог детской клиники «РЖД-Медицина» Наталья Орлова.

По ее словам, с началом учебы дети часто простужаются, их иммунитету нужна помощь. Кроме того, в начальной школе у детей активно развиваются все системы организма и головной мозг, поэтому очень важно поддержать здоровье в этот период.

— В этот период важны такие витамины, как А, С, Е, D3, В6, В12, фолиевая и пантотеновая кислоты, железо, марганец, медь. Необходимые витамины, минералы и другие важнейшие вещества ребенок в идеале должен получать вместе с пищей. Осенью еще много свежих и разнообразных овощей и фруктов, поэтому их нужно включать в рацион в любом виде, — рассказала Орлова.

Однако не все дети питаются полноценно и правильно, многие из них избирательны в своих пищевых пристрастиях. С проблемой накормить ребенка правильной едой сталкиваются многие родители. В случае, когда реальный рацион школьника не соответствует полноценному, необходимо восполнять дефицит из дополнительных источников витаминов, макро- и микроэлементов. Это поспособствует нормальному росту и развитию ребенка.

— Но перед приобретением обязательно проконсультируйтесь с педиатром: определить, испытывает ли ваш ребенок дефицит в каком-либо веществе, может только лечащий врач. Принимать витаминные комплексы нужно строго по назначению. Переизбыток витаминов бывает гораздо опаснее, чем их дефицит, — заключила врач.

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