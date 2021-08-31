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Акция памяти жертв трагедии в Беслане состоится в столице 3 сентября

Виктория Сикерина

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Акция памяти жертв трагедии в Беслане состоится в столице 3 сентября
Фото: Павел Волков

Ежегодная акция памяти жертв трагедии в Беслане состоится в Москве 3 сентября. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Традиционно в начале сентября в городе устраивают траурные мероприятия в память о погибших в террористическом акте в школе № 1 в Беслане. В 2004 году трагедия унесла 334 жизни.

— Третьего сентября 2021 года в день 17-й годовщины трагических событий в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках — Аланском подворье (улица Солянка, д. 5/2) в 12:20 состоится панихида по погибшим. В 13:00 на площади перед храмом пройдет церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта, — написали в ведомстве.

Родственники погибших, деятели политики и искусства, журналисты, а также неравнодушные граждане каждый год приносят к памятнику цветы, игрушки и другие предметы.

Также памятная акция пройдет в музее-усадьбе «Мураново» и на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. Здесь отслужат заупокойную литию и возложат цветы погибшим бойцам спецподразделений «Альфа», «Вымпел» и сотрудникам МЧС России, которые принимали участие в спасательной операции, передает РИА Новости.

1 сентября 2004 года в 9:05 в школу ворвались вооруженные террористы. В течение трех дней заложников удерживали в спортивном зале без еды и воды. Около полудня 3 сентября к зданию школы подъехал автомобиль МЧС. В этот момент в школе раздались взрывы, после чего боевики и террористы открыли стрельбу. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 186 детей.

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