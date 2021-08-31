Ростуризм продлил окно продаж туристического кэшбека на две недели

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Ростуризм продлил до середины сентября окно продаж в рамках программы туристического кэшбека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 31 августа.

— Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кэшбека на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря, — говорится в сообщении.

В речные и морские круизы, как уточнили в ведомстве, россияне могут поехать с 1 сентября и до окончания навигации. Продление окна позволит отправиться в путешествие около 100 тысячам туристов, в результате чего отрасль получит более двух миллиардов рублей дополнительного дохода.

Из выделенных правительством средств на реализацию программы осталось 400 миллионов рублей. Их было решено направить на дополнительную стимуляцию продаж в низкий сезон, уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Наибольшей популярностью пользуются поездки в Краснодарский край, Ставрополье и Крым, отмечается на сайте ведомства.