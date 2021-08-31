Фестиваль «Открытая вода» подготовил SUP-карнавал, хай-дайвинг и аквабайк

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Фестиваль водных видов спорта пройдет в Москве 10-12 сентября на Гребном канале в Крылатском. Посетители смогут попробовать себя в различных активностях. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в столичном департаменте спорта.

В ведомстве отметили, что горожане смогут посетить профессиональные соревнования и открытые зоны питания и развлечений.

Например, в субботу, 11 сентября, в 17:00 состоится финал чемпионата России по водно-моторному спорту. Спортсмены поборются в аквабайке, мотосерфе и гидрофлайте. Вход на соревнования бесплатный.

В воскресенье, 12 августа, пройдет открытый SUP-карнавал. В нем смогут принять участие все желающие. Для них будут предложены две дисциплины: марафон и спринт. После заезда участники получат памятные награды. Также для москвичей и туристов будут доступны мастер-классы по SUP-йоге на бордах. При этом и профессиональные спортсмены покажут свое мастерство в этом виде спорта.

В этот же день горожане смогут увидеть соревнования по хай-дайвингу — прыжкам в воду с максимальной высоты. Спортсмены будут выполнять трюки с вышки с девятиэтажный дом со скоростью до 95 километров в час. Начало мероприятия назначено на 18:30, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 31 августа, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что площадки столичного фестиваля «Лето в городе» посетили свыше полумиллиона человек с 29 июля по 29 августа.