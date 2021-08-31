Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фестиваль «Открытая вода» подготовил SUP-карнавал, хай-дайвинг и аквабайк

Виктория Сикерина

Город
Фестиваль «Открытая вода» подготовил SUP-карнавал, хай-дайвинг и аквабайк
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Фестиваль водных видов спорта пройдет в Москве 10-12 сентября на Гребном канале в Крылатском. Посетители смогут попробовать себя в различных активностях. Об этом во вторник, 31 августа, сообщили в столичном департаменте спорта.

В ведомстве отметили, что горожане смогут посетить профессиональные соревнования и открытые зоны питания и развлечений.

Например, в субботу, 11 сентября, в 17:00 состоится финал чемпионата России по водно-моторному спорту. Спортсмены поборются в аквабайке, мотосерфе и гидрофлайте. Вход на соревнования бесплатный.

В воскресенье, 12 августа, пройдет открытый SUP-карнавал. В нем смогут принять участие все желающие. Для них будут предложены две дисциплины: марафон и спринт. После заезда участники получат памятные награды. Также для москвичей и туристов будут доступны мастер-классы по SUP-йоге на бордах. При этом и профессиональные спортсмены покажут свое мастерство в этом виде спорта.

В этот же день горожане смогут увидеть соревнования по хай-дайвингу — прыжкам в воду с максимальной высоты. Спортсмены будут выполнять трюки с вышки с девятиэтажный дом со скоростью до 95 километров в час. Начало мероприятия назначено на 18:30, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 31 августа, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что площадки столичного фестиваля «Лето в городе» посетили свыше полумиллиона человек с 29 июля по 29 августа.

Читайте также:
МоскваГребной каналСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте