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Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Проценко предупредил о скорой вспышке коронавируса в России
Фото: er.ru

Новый всплеск пандемии коронавируса может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко во вторник, 31 августа.

— Меня напрягает конец сентября — начало октября. Столкнется сразу три момента — грипп, ковид и возвращение людей из отпусков, — рассказал специалист.

Это, по его словам, способно создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни. Осенью многое будет зависеть от позиции россиян, добавил врач.

Если она окажется пассивной, то у врачей опять будет работа и разворачивание дополнительных коек, приводит слова Проценко Ura.ru.

31 августа сообщалось, что в России выявили 17 813 случаев COVID-19 за минувшие сутки. При этом 7,7 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1162 случая заболевания коронавирусом.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 795 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 18 624 пациента.

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