Бразильского экс-футболиста Пеле доставили в больницу для обследования

Фото: Twitter / Pele

Эдсона Арантиса ду Насименту, известного как Пеле, доставили в больницу. Об этом сообщил он сам во вторник, 31 августа.

— Ребята, я не терял сознание и нахожусь в очень хорошем здравии. Я побывал на плановом обследовании, которое ранее не мог посетить из-за пандемии, — рассказал игрок.

При этом он пошутил в Twitter, что не сможет сыграть в воскресенье, 5 сентября.

Пеле родился 23 октября 1940 года в штате Минас-Жерайс на востоке Бразилии. До 15 лет он успел сменить несколько команд, а затем попал в клуб «Сантос» в 1956 году.

Почти за 20 лет в данном клубе Пеле смог выиграть более 20 трофеев, он также неоднократно становился лучшим бомбардиром турнира. В 1974 году футболист окончил карьеру, но затем решил вернуться в футбол из-за финансовых проблем.

В 1975 году Пеле подписал контракт с американским «Нью-Йорк Космос», став самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Его зарплата тогда составляла 1,4 миллиона долларов в год.

За «Космос» он отыграл три года и в 1977 году окончательно завершил карьеру. Пеле до сих пор является единственным футболистом в истории, три раза становившимся чемпионом мира.