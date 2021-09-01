Юрист объяснила, как получить больничный при осенней депрессии

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Больничный лист выдается по результатам проведения врачом экспертизы временной нетрудоспособности пациента. В том числе в связи с заболеваниями, травмами, отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности. Сюда же относится и депрессия. Об этом «Вечерней Москве» рассказала юрист Ирина Минина.

— В случае диагностирования врачом у пациента, например, депрессии, которая не только влияет на психоэмоциональное состояние человека, но и не позволяет ему выполнять рабочие обязанности, должно быть назначено соответствующее лечение и на его время выдаваться листок нетрудоспособности. Так что больничный лист при диагностировании у пациента депрессии может быть выдан, как и при любом ином заболевании, только при соблюдении ряда условий — наличия состоянияу больного, при котором он нетрудоспособен, а также прохождения пациентом соответствующего лечения, — пояснила специалист.

Как уточнила Ирина Минина, в законе четко прописано, сколько дней пациент может находиться на больничном, в том числе при депрессии. Так приказ Минздрава России от 01.09.2020 № 925н устанавливает право лечащего врача при выявлении у пациента нетрудоспособного состоянияединолично выдать ему больничный сроком до 15 календарных дней включительно. Но, учитывая особенности диагноза «депрессия», может понадобиться более длительное лечение.

— Если за 15 дней назначенное лечение не принесло желаемого результата и лечащий врач приходит к выводу, что пациент также не способен выполнять свои трудовые обязанности, больничный лист может быть продлен по решению врачебной комиссии на срок до десяти месяцев. При этом каждые 15 дней больничный необходимо будет продлевать, — добавила Ирина Минина.

Когда в процессе лечения, пояснила юрист, у пациента наблюдается неблагоприятный клинический и трудовой прогноз, больничный продлевается на срок не больше четырех месяцев. В таком случае выдается направление на медико-социальную экспертизу для определения степени утраты профессиональной трудоспособности, потом по результатам МСЭ установления группы инвалидности, заключила собеседница «ВМ».