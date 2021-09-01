Пловец Ефросинин взял серебро на Паралимпиаде в Токио

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Российский пловец Егор Ефросинин занял второе место на Паралимпиаде в Токио на 100-метровке брассом в классе SB7. Соревнования прошли в среду, 1 сентября.

Россиянин преодолел дистанцию за 1 минуту 16,43 секунды. Первое место занял колумбиец Карлос Серрано Сарате с результатом 1.12,01, третье место — австралиец Блейк Кокрейн с результатом 1.16,97.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.