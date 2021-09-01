Cергей Левкин: По программе реновации под расселение переданы 15 новостроек на востоке Москвы

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С начала программы реновации в Москве под заселение переданы 15 новостроек в Восточном административном округе Москвы. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Сейчас строители по программе реновации на востоке Москвы передали под заселение 15 новостроек в восьми районах Восточного округа. Новое жилье уже получили или еще находятся в стадии переезда жители 55 домов, — сказал Левкин.

По словам директора департамента градостроительной политики Москвы, в ВАО программа реновации предусматривает расселение 200 тысяч москвичей, которые проживают в 1062 домах на площади более 3,4 миллиона квадратных метров. На данном этапе в округе строится 21 дом, чья общая площадь составляет 400 тысяч «квадратов». Девятнадцать домов введены в эксплуатацию, для 34 объектов разрабатывается проектная документация.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей, проживающих в домах 1957–1968 годов постройки. Всего в столице планируется расселить 5175 домов на 513 стартовых площадках.