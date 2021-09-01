Вирусолог рассказала о плюсах онлайн-голосования для москвичей

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Подъем заболеваемости ОРВИ в Москве может произойти осенью, при этом ситуацию усугубит коронавирус. Чтобы избежать контакта людей друг с другом на избирательных участках во время выборов, лучше остаться дома и проголосовать дистанционно.

Такое мнение выразила доктор медицинских наук заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Елена Бурцева.

— Многие возвращаются из отпусков, начинают работать. Кроме того, начинается учебный год, открываются школы и университеты. В сентябре всегда происходит подъем заболеваемости ОРВИ. В этом году, как и в прошлом, к ним еще присоединится коронавирус с большей активностью, — пояснила Бурцева.

По ее словам, дистанционное электронное голосование не только наиболее удобный способ проголосовать. Такая форма участия в выборах позволит снизить риск заражения коронавирусом.

— Лучше остаться дома и проголосовать онлайн. Особенно тем, кто находится в группе повышенного риска, — пожилым и людям с хроническими заболеваниями, — отметила Бурцева.

Сохранить здоровье и выиграть приз

Для регистрации на дистанционное голосование необходимо до 13 сентября подать заявление на портале mos.ru либо в приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

По мнению заместителя гендиректора строительного концерна Марины Резвовой, у жителей столицы есть возможность участвовать в выборах не выходя из дома. Это стало возможным благодаря системному развитию цифровых проектов в столицы.

— Москва — это город впереди планеты всей. Cтолько город запустил цифровых проектов и дает возможность электронно проголосовать — это здорово, — добавила она.

Плюс дополнительная мотивация участвовать в выборах дистанционно — программа «Миллион призов — #ВыбираемВместе», предложенная бизнесом. Ее участники смогут выиграть одну из 20 квартир в Москве, один из 100 автомобилей или сертификаты до 100 тысяч баллов, где один балл равен рублю.

Сертификаты необходимо обменять на промокоды до 31 декабря 2021 года и до 1 апреля 2022 года потратить у партнеров программы — в крупных торговых сетях, магазинах взрослой и детской одежды, ювелирных украшений, аптеках и т. д.

О выборах

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября, одновременно в Москве пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино.