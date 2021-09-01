Назван топ-5 самых раздражающих мужских имен

Фото: Управление гневом, 2012 год

В человеке могут раздражать не только поступки, но и довольно безобидные вещи, например, имя. Негативные впечатления вызывают мужчины, носящие следующие пять имен.

Начинает этот список имя Валерий, который имеет репутацию несерьезного человека, часто делающего глупости.

Глебы часто угрюмы и ворчливы, что приводит к напряжению в общении с людьми и нелюдимости этих мужчин. Павлы, хотя и веселы, часто очень нетактичны и чересчур настойчивы, из-за чего многие им не доверяют. Валентины считаются женственными, возможно, из-за сокращенного варианта имени Валя. Поэтому они часто не воспринимаются серьезно противоположным полом.

Полный вариант имени звучит гораздо благозвучнее и в случае с Даниилами. Дани ассоциируются с безответственностью и поверхностностью, передает журнал «Лиза».

Наоборот, в пятерку самых приятных представителей мужского пола входят Александры, Андреи, Борисы, Викторы и Евгении. Самыми верными считаются Львы, Юрии, Викторы, Владимиры и Романы.

Кроме имен, которые чаще всего не зависят от самих мужчин, женщин раздражают и некоторые личные качества людей противоположного пола — например, сексизм, эгоизм, инфантильность, неуместный флирт и отсутствие сочувствия.