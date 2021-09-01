Онколог оценил риск заболеть раком из-за воздуха в квартире

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Риск заболеть онкологией из-за вредных веществ в воздухе в доме минимальный. В жилище просто нет химии, которая могла бы настолько пагубно влиять на здоровье. При этом элементов, которые вызывают онкологические заболевания, много, и весь вопрос только в их концентрации и сроке действия на человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-онколог Михаил Бяхов.

Воздух, которым люди дышат дома и на работе, может быть загрязнен вредными химическими веществами, вызывающими онкологические заболевания. К такому выводу пришли исследователи из Род-Айлендского университета в США. В ходе исследований ученые проанализировали воздух в нескольких помещениях жилого назначения, а также в магазинах и офисах. Вредные вещества ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) были найдены почти во всех местах. Самые высокие концентрации зафиксировали в магазинах ковров.

По словам Бяхова, веществ, которые могут вызывать онкологию, много. Вопрос только в их концентрации и продолжительности воздействия на организм.

— Поэтому далеко не все вещества могут вызвать онкологию в тех концентрациях, в которых они находятся в природе. И я бы не утверждал, что, если в магазине есть эти вещества, люди будут болеть раком. Посещая магазин, они не заболеют онкологией от той концентрации, которые там есть. В домах, думаю, нет таких веществ, которые могли бы влиять на здоровье человека. Иначе мы бы видели, так как у нас ведется популяционный регистр, видели бы связь с проживанием в отдельных домах и регионах с онкологией. Такого нет, — сказал профессор.

Также он добавил, что в экологически чистых регионах сельское население тоже болеет онкологией, так же как и в городах. По словам Бяхова, деревенские жители используют для выращивания урожая пестициды, гербициды и так же, как горожане, курят и дышат пылью.

— В промышленных городах заводы строятся с учетом розы ветров, что минимум заболеваний вокруг завода, потому что все выдувается. Все это — вещь относительная, — заключил профессор.