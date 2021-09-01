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«Огонь»: Поклонники оценили пышные формы Наташи Королевой

Анастасия Волоснова

Развлечения
«Огонь»: Поклонники оценили пышные формы Наташи Королевой
Фото: instagram/koroleva__star

Поклонники оценили пышные формы певицы Наташи Королевой, которая пришла на день рождение своей бэк-вокалистки Анны. Видео с вечеринки артистка опубликовала в своем Insagram-аккаунте.

На праздник певица надела платье в горох с открытыми плечами. Смелое декольте откровенного наряда подчеркнуло роскошные формы звезды.

— С днём рождения! Ты большая умница, профессионал и клевая девчонка! — поздравила Королева подругу.

Подписчики звезды оценили модное платье и фигуру Королевой.

«Милая Наташа, вы мой кумир»; «Вот это формы! Красавица! Огонь!» — написали в комментариях пользователи.

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