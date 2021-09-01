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Врач объяснила, опасно ли проглатывать виноградные косточки

Игорь Синельников

Сюжеты: 

ЕдаЭксклюзивы ВМ
Общество
Врач объяснила, опасно ли проглатывать виноградные косточки
Фото: pixabay.com

Небольшое количество виноградных косточек не может навредить человеку, однако глотать их все же не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказала терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова.

По словам специалиста, случайно проглоченные виноградные косточки легко выведутся из организма.

— Несколько проглоченных косточек здоровому человеку не повредят: переварятся или выйдут в неизменном виде, — отметила врач.

Эксперт обратила внимание, что специально есть виноградные косточки не стоит.

При этом слишком большое количество съеденных косточек может навредить организму, отметила собеседница «ВМ».

— Косточки способны вызвать серьезные нагрузки на кишечник, если человек съест несколько килограммов винограда. Даже в этом случае это не будет смертельно, однако лучше не рисковать, — заключила Чернышова.

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