Врач рассказала, кому нельзя есть много винограда

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При наличии некоторых заболеваний человеку нужно ограничить потребление винограда. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог и терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт обратила внимание, что виноград в небольших количествах приносит пользу организму.

— Любой виноград полезен — как с косточками, так и без. Однако увлекаться им не стоит, — предупредила специалист.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что в винограде содержится большое количество глюкозы. При некоторых заболеваниях употребление винограда нужно контролировать, отметила врач.

— Тем, у кого есть сахарный диабет, преддиабет, глюкотолерантность или лишний вес, нужно предельно внимательно относиться к количеству съеденного винограда, — порекомендовала Чернышова.