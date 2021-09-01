Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказала, кому нельзя есть много винограда

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказала, кому нельзя есть много винограда
Фото: pexels.com / Luiz M. Santos

При наличии некоторых заболеваний человеку нужно ограничить потребление винограда. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог и терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт обратила внимание, что виноград в небольших количествах приносит пользу организму.

— Любой виноград полезен — как с косточками, так и без. Однако увлекаться им не стоит, — предупредила специалист.

Собеседница «ВМ» обратила внимание, что в винограде содержится большое количество глюкозы. При некоторых заболеваниях употребление винограда нужно контролировать, отметила врач.

— Тем, у кого есть сахарный диабет, преддиабет, глюкотолерантность или лишний вес, нужно предельно внимательно относиться к количеству съеденного винограда, — порекомендовала Чернышова.

Читайте также:
виноградврачЕда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анкедот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте