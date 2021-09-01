Умерла актриса театра «Ромэн» Тамилла Агамирова

Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Саверкин

Скончалась актриса цыганского театра «Ромэн» Тамилла Агамирова. Она пережила своего мужа и художественного руководителя этого театра Николая Сличенко на два месяца, ей было 93 года.

— Ушла сегодня. Царствие небесное… Она красавица была, умница! Прелестная, участливая! — сказала актриса Екатерина Жемчужная в интервью Пятому каналу.

Точная причина смерти артистки неизвестна. Последние дни она провела в своем доме в поселке Николина Гора Московской области.

Муж Агамировой Николай Сличенко умер 2 июля в возрасте 86 лет после госпитализации из-за проблем с легкими, возможно, вызванными COVID-19. Родственники артиста не стали раскрывать точную информацию о его здоровье, но известно, что он также страдал от неврологического заболевания.

Тамилла Агамирова играла в «Ромэне» с 1952 года. Ее муж стал худруком этого театра в 43 года, получив звание народного артиста СССР. В браке двух творческих людей родились трое детей. Актриса стала известна и телезрителям по ролям в фильмах «Дон Кихот», «Непокоренный батальон», «Настоящий друг».