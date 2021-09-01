Врач назвал вирус, который передается половым путем и вызывает рак

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Множество различных инфекций могут передаваться половым путем, в том числе вирус папилломы человека, который вызывает онкологию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

— Топ-инфекций, которые могут передаваться половым путем, — это уреаплазма, вирус папилломы человека, который, кстати, может вызывать рак, герпес, хламидия и трихомониаз, — сказал врач.

Также он добавил, что средства контрацепции снижают вероятность заражения той или иной венерической инфекцией, однако не защищают на сто процентов.

Шунков также отметил, что обмен микрофлорой происходит после каждого незащищенного полового контакта. Поэтому «подцепить букет инфекций» можно даже после первого полового партнера.

— При попадании в ослабленный организм они могут вызывать изменения со стороны половых органов, а также вызывать патологические процессы в них и так далее, — подчеркнул врач.