Названы главные опасности неправильного питания детей

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Замедление развития, ухудшение внимания и раздражительность могут появиться у ребенка из-за неправильного питания, а также по причине недостатка витаминов и микроэлементов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал управляющий партнер фонда Fuel for Growth, эксперт рынка FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

Режим и состав питания школьников обеспечивают их здоровое развитие, отметил эксперт. Дети очень активно растут, и отсутствие полноценного рациона питания грозит замедлением развития. С возрастом объем ежедневного потребления важных для растущего детского организма продуктов, таких как мясо, молоко, крупяные и макаронные изделия, фрукты, уменьшается.

— Вместо этого дети начинают налегать на картофель, а также фастфуд. В школьных буфетах дети примерно треть средств тратят на чипсы и булочки, карманные деньги идут на газированную воду и на конфеты. Однако при недостаточной калорийности суточного рациона дети становятся раздражительными, у них портится настроение. При дефиците витаминов и микроэлементов, например, йода, снижаются показатели работоспособности и внимание, — сказал Зюзин.

По его словам, обязательным условием правильного питания для школьников является соблюдение рекомендуемого времени и количества приемов пищи — не менее четырех раз в день. Интервалы между приемами пищи должны составлять не более 3,5–4 часов. Чрезмерно частый прием пищи тоже вреден — он ухудшает аппетит и снижает усвояемость пищевых веществ, а вместе с этим и эффективность обучения.

Также эксперт подчеркнул, что аутсорсинг в школах — хорошая мера, которая поможет сэкономить на затратах на питание детей. При этом появится возможность жестко контролировать и рацион питания школьников, и качество производства пищи для них. Однако Зюзин подчеркнул, что в таком способе организации питания вопрос транспортировки еды заслуживает дополнительного внимания: «условия перевозки должны подразумевать соблюдение не только санитарного, но и температурного режимов».