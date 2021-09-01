C 1 сентября родители дошкольников будут получать 100% оплату больничного по уходу за детьми

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Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника будут получать родители детей до семи лет включительно. Как отметил депутат Госдумы Андрей Исаев, эта норма поддержит финансовое благополучие семей, убрав существующую пропорцию.

До этого момента выплата распространялась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60 процентов от заработка. От пяти до семи лет – 80 процентов, и от восьми до 25 лет — 100 процентов от заработка.В связи с этим парламентарии разработали и внесли в Госдуму законопроект, который обеспечивает оплату стопроцентного больничного за соответствующий период, чтобы родители смогли спокойно ухаживать за ребенком, и это не отображалось на материальном положении семьи. Мера направлена на поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка, отметил Андрей Исаев.

Проблема касалась всех регионов — родители направляли обращения в «Совет матерей» с просьбой исправить ситуацию, рассказала председатель организации, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

— Некоторые из них указывали, что с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребенком размер полученной выплаты. И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему так выстроена система. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство по 60 процентов от его стоимости, — указала она.

В связи с этим «Совет матерей России» обратился к депутатам с предложением разработать соответствующий закон, который устранил бы эту несправедливость, подчеркнула Татьяна Буцкая.

— Документ в итоге был оперативно принят, — заключила она.

Напомним, Президент России Владимир Путин 22 апреля в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию сделал акцент на социальный сфере, предложив ряд мер помощи семьям с детьми. Глава государства поддержал инициативу парламентариев о получении родителем 100-процентного размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет вне зависимости от трудового стажа.