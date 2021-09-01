Эксперты рассказали, как будет работать обжалование автоштрафов с камер на «Госуслугах»

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На «Госуслугах» появилась новая функция – обжаловать автоштрафы с камер видеонаблюдений. Закон вступил в силу 1 сентября.

Артем Баранов, генеральный директор юридической компании «Достигация» и Антон Пронин, директор по акселирационным программам кластера информационных технологий фонда Сколково в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, как будут обрабатывать заявления, сможет ли система в массовом варианте обрабатывать штрафы и как перевести претензии граждан в автоматический режим.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как будет работать обжалование автоштрафов с камер на «Госуслугах»

— Процедура простая. После протокола выносится постановление о возбуждении дела. Вы можете обжаловать его в вышестоящем органе, но это неэффективная история, обычно это обжалуют в суде в мировом участке, потому что размер штрафа маленький. Штрафы в сфере дорожного движения приходят не только за скорость, а это только 10 %, потому что есть инструменты фиксации превышения, и тяжело сказать, что техника соврала, — объясняет Артем баранов.

Антон Пронин отметил, что вопросы, которые доказываются видеофиксацией, обжаловать нет смысла. Однако есть и такие, которые, несмотря на информационные технологии, будут рассматривать в суде.

— Если комплексное нарушение, то его можно раскладывать на атомы. Вот как вынужденный маневр пересматривать? Необходимо видеофиксацию с моего регистратора учитывать. Такие вопросы будут решаться по старинке. В чем плюсы? Вы может подать заявление на обжалование онлайн, никуда ногами идти не нужно. Второе – обработка этих обращений, что экономит время. С точки зрения автоматизации подачи это прекрасное решение, — считает Пронин.

Также эксперты отмечают, что несмотря на новую функцию, автовладельцы в случае несогласия должны будут прийти в суд и отстаивать там свою правоту.