«С 18 лет»: эксперты объяснили, зачем снизили возраст для ипотеки

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Сбербанк снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков на три года — теперь оформить ипотеку могут молодые люди с 18 лет. При этом большинство банков предпочитает выдавать ипотеку гражданам старше 21 года.

Андрей Бархота, эксперт по рынку ипотеки, кандидат экономических наук, и Ольга Трофименко, независимый финансовый консультант, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, на основании чего молодым людям будут давать ипотеку.

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Ипотека с 18 лет: насколько это возможно

— Есть молодежь, которая к 18 годам имеет неплохой официальный доход. Или они могут числиться как самозанятые или ИП. Новое поколение финансово грамотно. И они думают, как им вложить деньги. Ипотека в этом случае — один из видов инвестирования. Решение о пересмотре возраста связано с тем, что много молодых людей задумываются о кредитах на покупку недвижимости, — объясняет Ольга Трофименко.

— Клиентов, которые моложе 23, мало, но банки хотят их привлечь. Если человек начнет платить в 18, то можно до 50 погасить долг. В 18 лет молодые люди осознают потребность отдельного от родителей проживания. И раньше такой возможности не было. Это назревшая история, она позволит расширить спектр ипотечных заемщиков, — считает Андрей Бархота.

Для молодых людей подготовили две ипотечные программы: на новостройки и на готовое жилье.