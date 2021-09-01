Названы главные «послеотпускные» болезни россиян

Фото: Pexels

Россияне чаще всего возвращаются домой из отпуска с острыми респираторными вирусными инфекциями, возбудителями половых инфекций, а также кишечными и ротавирусными инфекциями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали врачи.

Как рассказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков, помимо приятных впечатлений об отпуске, люди привозят с курортов всевозможных возбудителей половых инфекций. Они занимают первое место в списке самых распространенных «болячек».

— Чтобы они не вызвали полноценного заболевания и не стали причиной хронической инфекции, способной привести к бесплодию, имеет смысл пройти обследование на наличие самых распространенных инфекционных агентов, передаваемых половым путем, — сказал врач.

На втором месте, по словам собеседника издания, находится ОРВИ. Главная профилактика — витаминизация. После возвращения из жарких стран врач посоветовал одеваться потеплее первое время, чтобы акклиматизироваться без риска повредить иммунитету.

— С курортов также можно вернуться с кожными заболеваниями различной этиологии. Например, с грибком, который может поражать ногти и вызывать ужасный зуд, а также лишай, — добавил собеседник издания.

Как рассказал врач-терапевт Виктор Лишин, нередко россияне после отпуска домой привозят целый микс инфекций. Например, заболевание начинается с вируса, а к нему потом присоединяется бактериальная инфекция на фоне ослабленного иммунитета.

— Кишечные, ротавирусные инфекции. Переохладились, покупались, а потом под кондиционером в самолете — в итоге простуда или воспаление ушей после попадания воды в ушную раковину, — заключил врач.