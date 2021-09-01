Дирижер и скрипач Игорь Ойстрах скончался на 91-м году жизни

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Народный артист СССР, педагог, дирижер и скрипач Игорь Ойстрах умер в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщила глава Благотворительного фонда им. Давида Ойстраха Анжелика Моисеева в среду, 1 сентября.

— Игорь Давидович умер 14 августа. Он давно болел, — рассказала она.

Информацию о смерти Ойстраха передала семье его сиделка, уточнила руководитель фонда. Тело музыканта уже кремировали, его захоронение планируется на Новодевичьем кладбище, где похоронен его отец, приводит слова Моисеевой ТАСС.

Ойстрах родился 27 апреля 1931 года в Одессе. В 1949-м он окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, а в 1955 году — Московскую консерваторию по классу скрипки у своего отца, Давида Ойстраха. После этого он также окончил аспирантуру под руководством отца.

В 1958-м Ойстраха приняли в штат Московской консерватории, также он стал солистом Московской филармонии. Он выступал в дуэте с отцом, а также с оркестром под его управлением, сделав множество совместных записей.

С 1968 года Ойстрах выступал как дирижер, в том числе в Московской филармонии. В рамках зарубежных гастролей он посетил США, Великобританию, Канаду, Японию, Австралию и другие страны.

С 1996 по 2010 год Ойстрах преподавал в Королевской консерватории Брюсселя, а затем вернулся в Россию в 2011 году.