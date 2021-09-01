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Потолок обрушился на первоклассников в гимназии в Санкт-Петербурге

Иван Юминов

Происшествия
Потолок обрушился на первоклассников в гимназии в Санкт-Петербурге
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Обрушение потолка произошло в одной из аудиторий гимназии № 155 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФАН в среду, 1 сентября.

— В гимназии № 155 в Санкт-Петербурге в одной из аудиторий произошло обрушение потолка. В это время за партами сидели первоклассники, — отмечает издание.

Инцидент, как уточняется, произошел во время первого урока в жизни детей. На кадрах можно рассмотреть, как куски штукатурки лежат на партах и на полу класса.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте агентства.

В сентябре 2020 года сообщалось, что следователи организовали проверку после того как на жильцов квартиры в центре Москвы обрушился потолок.

По информации следствия, инцидент произошел во время кровельных работ в жилом доме в Печатниковом переулке. Потолочное перекрытие обрушилось частично, при этом осмотр медиков потребовался двум людям.

В результате инцидента серьезных травм удалось избежать женщине, которая жила в квартире, а также рабочему, проводившему работы на крыше. Они отказались от госпитализации.

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