Компания Natura Siberica временно закрыла магазины и производство

Фото: Предоставлено пресс-службой NATURA SIBERICA

Российская косметическая компания Natura Siberica временно закрыла розничные магазины и приостановила производство продукции. Это произошло из-за прекращения действия лицензионного контракта с некоторыми совладельцами бренда. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил президент компании Сергей Буйлов.

По его словам, руководство предприятия поручило остановить работу 80 магазинов и производства. Такая мера будет действовать до «прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж».

При этом Сергей Буйлов верит, что такие ограничения лишь временные, передает РБК.

В понедельник, 30 августа, бывшая жена покойного основателя бренда Андрея Трубникова и одна из владельцев части компании решила прервать действие лицензионного договора на использование следующих товарных знаков: «Рецепты бабушки Агафьи», Planeta Organica, «Аптечка Агафьи» и Natura Siberica. Из-за этого фирма «Первое решение», занимающаяся производством косметических средств, лишилась права выпускать эту продукцию.

Летом текущего года компания Natura Siberica получила награду за лучший социальный проект в рамках церемонии награждения лауреатов девятой ежегодной программы «Лучшие социальные проекты России».