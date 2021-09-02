Роспотребнадзор напомнил о питьевом режиме в образовательных учреждениях

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Для обучающихся в образовательных учреждениях необходим доступ к воде на все время их нахождения там. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

— Роспотребнадзор напоминает, что у обучающихся должен быть обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательной организации, — говорится в сообщении пресс-службы.

Для учащихся должны быть установлены стационарные фонтанчики для воды, выдаваться упакованная питьевая вода или кипяченая питьевая вода. Фонтанчики должны быть сделаны по определенной технологии — с ограждающим кольцом не менее 10 сантиметров. Кроме того, его поверхность необходимо регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Следует следить за количеством посуды, своевременной заменой дозаторов и качеством поставляемой воды. При отсутствии центрального водоснабжения в насленном пункте, где находится школа, питьевой режим осуществляется только с помощью упакованной воды.