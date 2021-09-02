Галерея Ильи Глазунова пригласила москвичей отметить День города

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Галерея Ильи Глазунова и Музей сословий России 11 и 12 сентября приглашают жителей и гостей столицы принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня города. В эти дни посетить галерею и музей можно бесплатно. В программе также экскурсии по экспозициям, мастер-класс и пешеходная экскурсия по Волхонке.

Старт праздничной программе даст экскурсия «Россия Ильи Глазунова», на которой можно будет больше узнать о творчестве и биографии народного художника СССР Глазунова.

В галерее посетители увидят более 700 картин мастера, в которых нашел отражение уникальный мир образов. Экскурсантам расскажут о монументальных полотнах, исторических картинах, иллюстрациях к произведениям русской классической литературы, о портретах современниках и образах цикла «Город».

Обзорные экскурсии по Музею сословий России пройдут 11 и 12 сентября. В основе его экспозиции — личное собрание художника.

В субботу, 11 сентября, взрослые и дети приглашаются на мастер-класс «Осенний пейзаж из пластилина». Им предстоит создать осенний пейзаж по мотивам одноименной картины Ильи Глазунова в необычной технике рисования пластилином.

В воскресенье, 12 сентября, галерея приглашает горожан на пешеходную экскурсию «Святыни у Пречистенских ворот». Экскурсанты увидят древние святыни столицы и узнают их историю.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте галереи.