Фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-Fest» позвал гостей в «Архангельское»

Фото: Киселев Сергей / АГН Москва

Государственный музей-усадьба «Архангельское» 5 сентября приглашает взрослых и детей на фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-Fest». Событие посвящено итальянскому художнику Джованни Баттиста Тьеполо, чьи картины являются частью собрания музея.

Тема праздника — венецианский карнавал. Посетителей ждет развлекательная программа с выступлением артистов, шоу ходулистов, Face Art, мастер-классы, выставка картин итальянских мастеров, цирк и опера. Для самых маленьких гостей пройдут различные шоу и театральные спектакли.

Праздничный день начнется с программы по изучению основных фраз итальянского языка, а далее состоятся уличное театральное цирковое шоу, выступление кавер-группы Mikkil’Angelo и мастер-классы по созданию вееров и карнавальных масок.

В рамках фестиваля откроются три выставки: «Итальянские сюжеты в Архангельском», мини-выставка театральной машинерии и экспозиция принтов итальянских художников.

В субботу, 11 сентября, в рамках фестиваля пройдет спектакль «Леонардо, дивный и небесный», а 12 сентября — концерт-новелла IMAGINARIUM с лекцией искусствоведа «Венеция. Вивальди и Тьеполо».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.