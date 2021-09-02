Москвичи старшего поколения осваивают профессию сиделки в центре занятости «Моя карьера»

Директор центра занятости «Моя карьера» Департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ирина Швец на рабочем месте / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В специализированном центре занятости «Моя карьера» прошел выпуск программы «Сиделка. Помощник по уходу», реализованной в партнерстве со школой патронажного ухода «Внимание и забота». В торжественной обстановке 30 участниц получили дипломы о профессиональной переподготовке и памятные сувениры.

— Профессия сиделки очень востребованная. Многим семьям требуется помощь в уходе за родственниками, но найти хорошего профессионала непросто. В рамках партнерской школы мы готовим квалифицированных, ответственных и вовлеченных специалистов, которые решили посвятить себя заботе о других людях, — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Курс рассчитан на москвичей старшего возраста (от 50 лет), которые хотели бы освоить новую профессию или расширить свои знания. Обучение продолжительностью 3 месяца предусматривает полное погружение в специальность. Участники осваивают необходимые теоретические знания и отрабатывают самые важные практические навыки в сфере ухода за больными людьми.

— Наша программа полностью соответствует профессиональному стандарту «сиделка (помощник по уходу)» и включает в себя модули по перемещению, гигиене, профилактике осложнений, кормлению, организации процесса ухода, коммуникации, профилактике эмоционального выгорания. Мы учим не только правильному уходу на подопечными, но и тому, как сиделке сохранить свое здоровье и ресурсное состояние, — комментирует Елена Сухачева, координатор проектов школы «Внимание и забота».

Помимо профессионального стандарта слушатели изучают основы организации своего дела, самозанятости, участвуют в тренингах по развитию гибких навыков (soft skills). Это поможет находить подход к другим людям, успешно решать возникающие проблемы и не терять мотивацию. Один из блоков обучения посвящен вопросам цифровой грамотности. Тренеры центра рассказывают о возможностях поиска работы через социальные сети и особенностях общения с потенциальным работодателем.

— Решила посвятит себя новой профессии, потому что выросла в семье врачей — все мои близкие заботились о других людях. Я же по специальности экономист. Так случилось, что примерно 10 лет назад мне пришлось ухаживать за мамой, действовала просто по интуиции, ничего не знала. Недавно совершенно случайно узнала про программу. Занятия понравились, все очень профессионально - и практические занятия, и дистанционный курс очень интересные и полезные. Поняла, что хочу работать сиделкой и у меня может получиться, — поделилась Югай Ольга, слушательница программы.

Сюрпризом для участников программы стало участие в мастер-классе по стилю и макияжу, а также профессиональная фотосессия. Этот опыт поможет научиться корректно выглядеть на собеседовании с потенциальным работодателем. Кроме того, все выпускники получили в подарок от проекта «Московское долголетие» хрестоматию стиля «Красивый возраст».

С момента старта программы в центре «Моя карьера» пополнили свои знания и освоили новую профессию более 350 москвичей старшего поколения.

Следующий курс «Сиделка. Помощник по уходу» стартует 8 сентября, чтобы стать участником нужно зарегистрироваться по ссылке.

Помощь рядом

В центре «Моя карьера» все услуги оказываются бесплатно. Получить онлайн-консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи на сайте https://www.mos.ru. Тренинги и групповые консультации проводятся в дистанционном формате. Очные мероприятия доступны только по предварительной записи в строго указанную дату и время при наличии паспорта и прививочного сертификата. Ознакомиться с инструкцией по получению государственной услуги по сопровождаемому трудоустройству онлайн можно по ссылке.