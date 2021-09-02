Москвичей предупредил о дожде и похолодании в первые выходные осени

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В первые осенние выходные москвичей и жителей Подмосковья ждут температуры ниже климатической нормы. Также в этот период в регионе прогнозируются дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, в субботу в Москве и Подмосковье ожидается прохладная погода.

— 4 сентября в столичном регионе в ночные часы температура составит порядка 8–10 градусов. Прогнозируется довольно плотный ветер 12–15 метров в секунду. Дневные температуры будут находиться в пределах 13–15 градусов, — отметила собеседница «ВМ».

Метеоролог отметила, что в субботу прогнозируются сильные дожди. В воскресенье осадки также ожидаются, однако в меньшем количестве, уточнила специалист.

Позднякова подчеркнула, что температура воздуха в воскресенье будет ниже, чем в субботу.

— В воскресенье температура понизится в ночные часы до шести–восьми градусов в столице, по области — до трех–восьми градусов. Дневная температура составит 13–14 градусов в Москве и 10–15 в области, ветер северо-западный 5–10 метров в секунду, — отметила специалист.

Позднякова обратила внимание, что температуры на выходных будут ниже климатической нормы на 3–4 градуса. Такая погода характерна для конца первой декады сентября, заключила она.