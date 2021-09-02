Метеоролог рассказала, когда в Москву вернется летнее тепло

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Возврат теплой погоды ожидается в столице в конце первой декады сентября, однако назвать прогнозируемые температуры аномальными нельзя, сообщила «Вечерней Москве» метеоролог Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что через некоторое время в Москву придет бабье лето.

— Мы ожидаем, что теплая погода вернется в столичный регион в конце первой декады сентября, — рассказала собеседница «ВМ».

Она уточнила, что прогнозируемая температура воздуха в этот период составит 17–20 градусов.

Позднякова также обратила внимание, что трудно спрогнозировать, будет ли бабье лето аномально теплым.

— Пока сложно сказать, насколько продолжительным будет бабье лето. В целом сентябрь ожидается на один–полтора градуса выше нормы. Аномальными считаются температуры, которые отклоняются от нормы на семь градусов и больше, — заключила собеседница «ВМ».