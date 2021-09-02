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Выставка «Вселенная. Человек. Интеллект» откроется в технопарке «Менделеев Центр»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Вселенная. Человек. Интеллект» откроется в технопарке «Менделеев Центр»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Гете-Институт и Общество Макса Планка представляют естественно-научную выставку «Вселенная. Человек. Интеллект», посвященную передовым исследовательским проектам из Германии. Выставка откроется в Детском технопарке «Менделеев Центр» на базе РХТУ имени Д. И. Менделеева.

Иллюстрации, видео и научно-исследовательские проекты расскажут зрителям о великих тайнах человечества и достижениях научной. Здесь можно увидеть современные научные открытия из Германии.

Выставка состоит состоит из пяти разделов: «Вселенная», «Путь Homo sapiens», «Наш мозг», «Жизнь в антропоцене» и «Искусственный интеллект». В каждом из них используются современные интерактивные форматы: воздушный шар, демонстрирующий расстояния в космосе, видеоинсталляции с морфингом лиц, интерактивный лабораторный стеллаж, посвященный влиянию человека на природу.

Специальные инсталляции позволяют испытать различные эмоции под воздействием звучащей музыки или пообщаться с роботом. А с помощью QR-кодов можно получить доступ к дополнительным материалам.

Выставка открыта с 9 по 30 сентября.

Посещение экспозиции бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Гете-Института.

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