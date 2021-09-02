В центрах госуслуг рассказали, как москвичи могут сохранить информацию о героях ВОВ

Фото: Владимир Смоляков, Вечерняя Москва

В день окончания Второй мировой войны в центрах госуслуг рассказали, что все желающие москвичи могут передать фотографии и информацию о людях военного поколения в специальную базу в рамках проекта «Лица Победы».

— Центры госуслуг продолжают традицию сохранения памяти о героях войны — о каждом, кто воевал на фронте, трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, в подполье, сопротивлялся оккупантам. Благодаря совместному с Музеем Победы проекту «Лица Победы» москвичи могут передать сведения об участниках военных действий через любой офис «Мои документы», — сказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Специалисты центра отсканируют документы и занесут их в базу, а оригиналы сразу же вернут владельцам. Также можно пополнить банк информации онлайн — для это необходимо получить логин и пароль, отметила заммэра. Участниками проекта могут стать как граждане России, так и иностранцы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Проект «Лица Победы» существует уже полтора года. По словам куратора проекта и директора «Музея Победы» Александра Школьника, каждый месяц банк данных пополняется информацией о десятках тысяч людей, а это значит, что тема войны остается для народа животрепещущей.

В центрах госуслуг также работают выставки «Москва — с заботой об истории», хранящие исторические кадры разных периодов XX века. Обычные центры можно посетить ежедневно с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 8:00 до 22:00.