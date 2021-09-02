«Ежиные истории» и «Пернатые рассказы»: Мосприрода объявила программу на выходные

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мосприрода 4 и 5 сентября приглашает взрослых и детей в экоцентры и на природные территории. В программе ближайших выходных — викторины, квесты, мастер-классы, игры, экологические занятия и конкурсы.

В субботу, 4 сентября, в экоцентре «Воробьевы горы» пройдет интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Рациональное использование ресурсов в быту». В игровой форме узнать об интересных фактах о природе столицы можно на викторине «Природа Москвы в экоцентре «Лесная Сказка». Зоолого-ботанический квест «Кто в лесу самый?» состоится в экоцентре «Битцевский лес». Принять участие в тематическом занятии «Насекомые. Знакомые и незнакомые» можно в экоцентре «Конный двор».

Все выходные гостей ждут в творческой мастерской «ТОП. Творчеством Открываем Природу» в экоцентре «Скворечник». Здесь же пройдет дидактическая игра «Знаем, умеем, сортируем».

Большая программа запланирована на воскресенье. В экоцентре «Воробьевы горы» пройдут экологические игры, конкурсы, викторины, в экоцентре «Лесная Сказка» — Школа юного экскурсовода, в экоцентре «Битцевский лес» — квест «Ежиные истории».

Экскурсионную программу «Пернатые рассказы» проведут в экоцентре «Конный двор». Ее посетители смогут узнать много интересных фактов об орнитофауне Терлецкого парка.

А завершит программу выходных «Киновоскресенье» в «Экошколе Кусково», где покажут познавательные фильмы, посвященные экологии и охране окружающей среды.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.