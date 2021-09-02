Автоэксперт рассказал, в каких случаях можно проехать на красный свет

Светофор / Фото: Анна Быкова

Водитель может двигаться на запрещающий сигнал при повороте, если светофор регулирует движение перпендикулярного потока. Во всех остальных ситуациях проезд на красный свет будет считаться нарушением, за которое можно лишиться прав. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Петр Баканов.

По словам специалиста, чаще всего проезд на красный свет — следствие нарушения правил.

— Перед красным светом обычно идет желтый. Если автомобилист оказался на перекрестке и в этот момент загорелся запрещающий сигнал, это говорит о его невнимательности или о том, что он превысил скорость, — отметил Баканов.

Эксперт подчеркнул, что в такой ситуации водитель должен как можно скорее покинуть перекресток. Он может продолжить движение, если это не причинит неудобств перпендикулярному потоку, отметил специалист.

Однако в ситуации, когда другие транспортные средства начали движение по пересекаемой дороге, автомобилист не имеет права двигаться вперед, предупредил эксперт.

— После пересечения стоп-линии водитель не может продолжать движение, если перпендикулярный поток тронулся. В этом случае нужно оставаться на месте или попытаться отъехать назад, — посоветовал собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что первый выезд за стоп-линию наказывается штрафом в 800 рублей. При повторном нарушении автолюбителя могут оштрафовать на 5000 рублей или даже лишить прав на срок до полугода, предупредил Баканов.

Эксперт отметил, что сочетание желтого и красного сигналов светофора также не дает автомобилисту права двигаться.

— Начинать движение можно только на зеленый сигнал светофора. Красный и желтый сигналы дают водителям время на подготовку. Также это позволяет другим транспортным средствам освободить перекресток, — рассказал Баканов.

Собеседник «ВМ» отметил, что водители имеют право проезжать на красный свет при повороте. Так нужно делать, если светофор регулирует только движение пересекаемого потока.

Однако на некоторых перекрестках красный свет на пересекаемой дороге все-таки запрещает движение, заметил эксперт.

— На большом перекрестке с дублерами запрещающий сигнал обязывает водителей остановиться. На необходимость остановки может указать наличие стоп-линии. Также нужно обязательно прекратить движение перед светофором, который находится чуть дальше перекрестка, — рассказал Баканов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что спецтранспорт имеет право двигаться на красный свет в любых ситуациях. Даже при проезде на разрешающий сигнал другие автомобилисты должны внимательно смотреть по сторонам, заключил Баканов.