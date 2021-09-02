«Сказала, что в Дубае, и отключилась»: реаниматолог рассказал, как спасали певицу МакSим

Фото: Предоставлено певицей МакSим

Врач-реаниматолог больницы № 52 Денис Павлов рассказал о том, как госпитализировали и лечили певицу МакSим, которая тяжело переболела коронавирусной инфекцией.

В больницу ее доставили, когда она находилась на аппарате ИВЛ в состоянии медикаментозной комы.

— Марина Сергеевна поступила с недоказанным ПЦР-тестом, он был отрицательным, но уже со сформировавшимся иммуноглобулином G. То есть вопрос о том, что это за инфекция, отпал. Она поступила в тяжелом состоянии. Она поступила к нам практически для того, чтобы мы подключили ее к ЭКМО и продолжили терапию, — рассказывает доктор в интервью для программы «Жить здорово!».

По сути, ЭКМО — это искусственные легкие. Аппарат забирает венозную кровь, насыщает ее кислородом и отправляет обратно в организм пациента. А в это время специалисты занимаются лечением. Врачи понимали, что МакSим — певица, и делали все для того, чтобы приборы, погруженные в гортань, не повредили голосовых связок. Артистка была подключена к аппарату 30 дней.

Реаниматолог вспоминает, как МакSим пришла в сознание в первый раз.

— Она открыла глаза, мы проговорили контрольные фразы: «Ты слышишь? Ты видишь? Покажи язык, сожми кулак. Знаешь, где находишься?». И она губами сказала, что в Дубае, и отключилась. После этого начали реабилитировать потихонечку, — рассказывает доктор.

Врач сказал, что сейчас Максим не может петь, она только тихо и медленно разговаривает. Доктор Павлов общается и проводит реабилитацию для певицы ежедневно.

Напомним, что МакSим вышла из больницы в начале августа, а накануне СМИ и соцсети сообщили о том, что певица отвела свою дочь на торжественную линейку в школу.