Фотовыставка «Москва. Ничего лишнего» открылась в столице

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Фотовыставка архивных и современных фотографий «Москва. Ничего лишнего» открылась на Тверском бульваре столицы. Организатором фотопроекта стала Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

На 16 стендах посетители увидят, как менялась Москва в результате преобразований, происходивших со второй половины ХХ века по настоящее время. На каждом стенде размещены три фотографии одного и того же места с разбивкой по хронологии: 1960–1980 годы, 1990–2005 годы и настоящее время. Москвичи и гости столицы смогут посмотреть, как за полвека изменились Пушкинская площадь и площадь у Савеловского вокзала, как преобразились территории около станций метро «Чистые пруды», «Кропоткинская» и «Парк культуры», «Маяковская».

— Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является выявление и пресечение самостроя. Благодаря целенаправленной борьбе с самовольным строительством сегодня мы можем в полной мере оценить архитектурную и эстетическую красоту столицы. За время работы Госинспекции по недвижимости было выявлено более 30 тысяч объектов незаконного строительства, а общая площадь демонтированных незаконных строений составила свыше 4,3 млн квадратных метров, — подчеркнул начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что на месте незаконных и самовольных построек появляются новые общественные пространства. В частности, на освобожденных территориях разбивают скверы, зоны для отдыха москвичей, развивают дорожно-транспортную инфраструктуру.

Фотопроект призван напомнить об особом вкладе Госинспекции по недвижимости в формирование современного облика города.

Выставка открыта с 2 по 30 сентября, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости.